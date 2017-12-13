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Новости Нижнего Тагила

Житель Богдановича обвиняется в убийстве знакомого и сокрытии его тела (ФОТО)

13 декабря 2017, 06:35Добавить новость
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В Богдановичском районе местный житель обвиняется в совершении убийства. По версии следствия, он зарезал знакомого перочинным ножом, а потом спрятал тело в реке.

26 октября 2017 года рыбаки выловили тело мужчины в реке Кунара у одной из деревень Богдановичского района. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали знакомого убитого.

По версии следствия, 25 октября оба мужчины распивали спиртные напитки. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого 22-летний обвиняемый нанёс своему знакомому несколько ударов перочинным ножом. От полученных ранений жертва скончалась на месте происшествия. Для сокрытия преступления, подозреваемый сбросил тело в реке Кунара, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

На данный момент задержанный находится под стражей. Ему вынесено обвинение по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следователи работают над собиранием доказательной базы.


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Фото: СУ СК России по Свердловской области
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