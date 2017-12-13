Житель Богдановича обвиняется в убийстве знакомого и сокрытии его тела (ФОТО)

26 октября 2017 года рыбаки выловили тело мужчины в реке Кунара у одной из деревень Богдановичского района. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали знакомого убитого.



По версии следствия, 25 октября оба мужчины распивали спиртные напитки. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого 22-летний обвиняемый нанёс своему знакомому несколько ударов перочинным ножом. От полученных ранений жертва скончалась на месте происшествия. Для сокрытия преступления, подозреваемый сбросил тело в реке Кунара, сообщает СУ СК России по Свердловской области.



На данный момент задержанный находится под стражей. Ему вынесено обвинение по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следователи работают над собиранием доказательной базы.

Фото: СУ СК России по Свердловской области