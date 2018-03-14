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Новости Нижнего Тагила

Арендатор продал посуду и бытовую технику из квартиры в Нижнем Тагиле

14 марта 2018, 21:20Добавить новость
нарушение,проверка,суд,Дзержинский район,колония,бытовая техника,аренда,квартира,кража
27-летний тагильчанин арендовал квартиру в Дзержинском районе, а после заселения распродал из нее почти всю бытовую технику и посуду.

В Нижнем Тагиле осудили 27-летнего местного жителя, который в октябре 2017 года снимал квартиру в Дзержинском районе. Мужчина заключил с арендодателем договор, где присутствовал перечень техники и вещей, оставленных в квартире.

После заселения арендатор начал распродавать через комиссионные магазины или случайным прохожим бытовую технику и посуду из квартиры. Он продал телевизор, две электроплиты, холодильник, стиральную машину, духовку, стопки, бокалы и кружки.

Ущерб хозяин квартиры оценил в 29 500 рублей. Нарушителя признали виновным по статье «Присвоение или растрата». Ему предстоит провести 1 год и 8 месяцев в колонии строгого режима, пишет ИА «Все новости».

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