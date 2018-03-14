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Новости Нижнего Тагила

Авария превратила дом в Нижней Туре в ледяную глыбу (ВИДЕО)

14 марта 2018, 19:00Добавить новость
город,жкх,происшествие,ремонт,Россия,Свердловская область
В начале марта Нижней Туре случилась коммунальная авария. Из-за прорыва трубы пострадала одна из городских многоэтажек, расположенная на улице 20 лет Октября. На данный момент дом выглядит как огромная сосулька.
 По причине сильного прорыва трубы один из домов по улице 20 лет Октября в Нижней Туре выглядит как гигантская сосулька. Коммунальная авария повлекла за собой серьезные последствия: уже две недели в пятиэтажке по стенам стекает кипяток, а из окон выходит пар.

Дом покрылся толстым слоем льда от крыши до самого подвала.
 
В администрации города знают о случившемся и заявляют, что данный дом признан аварийным. 12 марта прорыв устранили, но дом пока не подлежит сносу, сообщает Е1.

 


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