Двое жильцов эвакуированы из горящего дома в посёлке под Нижним Тагилом

Днём 13 марта под Нижним Тагилом в посёлке Горноуральский горел двухэтажный жилой дом. Во время тушения пожара были спасены двое жильцов.
Когда начался пожар, хозяйка квартиры, где находился очаг возгорания, была на работе. Её дочь тем временем гуляла на улице вместе с домашним питомцем. По возвращении домой девочка увидела, что из подъезда валит густой дым.
На место происшествия прибыли два пожарных расчёта. Огонь охватил мебель и имущество на площади 12 кв.м. Во время тушения пожара спасатели осуществили эвакуацию двух жильцов по автолестнице.
Предварительно сообщается, что пожар возник из-за короткого замыкания, пояснили ИА «Все Новости» в отделе надзорной деятельности МЧС в Нижнем Тагиле.