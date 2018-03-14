Двое жильцов эвакуированы из горящего дома в посёлке под Нижним Тагилом

Когда начался пожар, хозяйка квартиры, где находился очаг возгорания, была на работе. Её дочь тем временем гуляла на улице вместе с домашним питомцем. По возвращении домой девочка увидела, что из подъезда валит густой дым.



На место происшествия прибыли два пожарных расчёта. Огонь охватил мебель и имущество на площади 12 кв.м. Во время тушения пожара спасатели осуществили эвакуацию двух жильцов по автолестнице.



Предварительно сообщается, что пожар возник из-за короткого замыкания, пояснили ИА «Все Новости» в отделе надзорной деятельности МЧС в Нижнем Тагиле.