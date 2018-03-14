-7
Свердловская область
Нижний Тагил
-7
вечер: -2
ночь: -9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Киоск на ул. Пихтовая в Нижнем Тагиле сгорел 14 марта (ФОТО)

14 марта 2018, 16:25Добавить новость
Нижний Тагил,пожар,пожарные,Пихтовая,киоск,возгорание,ущерб

Пожар случился ранним утром 14 марта на улице Пихтовая в Нижнем Тагиле. Горел неэксплуатируемый торговый павильон площадью 100 кв.м.

Как сообщили в отделе надзорной деятельности, сигнал о пожаре по адресу Пихтовая, 30 поступил в 04:59 14 марта. На место пожара прибыл дежурный караул 30-ой пожарной части. Горел неэксплуатируемый киоск.

 

По предварительным данным горел неэксплуатируемый киоск. Площадь составила 100 кв.м., повреждены крыша и перегородки и имущество внутри здания. В 05:08 на место пожара прибыл дежурный караул 30 пожарной части, в 05:42 пожар был локализован, остановлено его распространение, -- сообщили в отделе надзорной деятельности.

 

К 6:00 пожар был полностью ликвидирован.

 

Нижний Тагил,пожар,пожарные,Пихтовая,киоск,возгорание,ущерб

 

Сейчас на месте работают дознаватели. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Пожарные и спасатели «тушили» возгорание в гипермаркете Нижнего Тагила (ФОТО)
вчера, 17:10
2 2
Квартира и балкон сгорели в многоэтажке на Гальянке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
4 марта, 09:05
0 1
3 пожара произошли в Нижнем Тагиле со 2 по 3 февраля
4 февраля, 13:35
0 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 197
Подписаться на новости