Невьянское ООО «АМЗ-Техноген» оштрафовано на 182 тыс.руб. за загрязнение воздуха

В ходе прокурорской проверки было установлено, что у ООО «АМЗ-Техноген», занимающегося производством стройматериалов, нет соответствующего разрешения на выброс вредных веществ, а также проекта нормативов предельно допустимых выбросов.



Источником загрязнения атмосферы являются асфальтосмесительные установки, принадлежащие предприятию.



В отношении директора ООО возбуждены 2 административных дела, сообщают «Вечерние Ведомости».



Напомним, что 8 марта 2018 года ядовитый выброс азота был зафиксирован в Краснотурьинске.