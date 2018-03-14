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Новости Нижнего Тагила

Невьянское ООО «АМЗ-Техноген» оштрафовано на 182 тыс.руб. за загрязнение воздуха

14 марта 2018, 22:00Добавить новость
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ООО «АМЗ-Техноген» в Невьянске должно заплатить 182 тысячи рублей за загрязнение воздуха.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что у ООО «АМЗ-Техноген», занимающегося производством стройматериалов, нет соответствующего разрешения на выброс вредных веществ, а также проекта нормативов предельно допустимых выбросов.

Источником загрязнения атмосферы являются асфальтосмесительные установки, принадлежащие предприятию.

В отношении директора ООО возбуждены 2 административных дела, сообщают «Вечерние Ведомости».

Напомним, что 8 марта 2018 года ядовитый выброс азота был зафиксирован в Краснотурьинске.

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