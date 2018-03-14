-6
Свердловская область
Нижний Тагил
-6
вечер: -2
ночь: -7
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Пешеход погиб под колесами Audi на трассе Пермь – Екатеринбург (ФОТО)

14 марта 2018, 13:05Добавить новость
авария,ГИБДД,дорога,Екатеринбург,происшествие,смерть,Екатеринбург - Пермь,трасса,наезд на пешехода,пешеход,дтп
Ночью 14 марта автомобиль Audi насмерть сбил человека на трассе Пермь – Екатеринбург.

На 309 км автотрассы Audi A4 сбил пешехода, двигающегося вдоль дороги по обочине. Мужчина начал переходить дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля, в результате чего умер на месте.

На одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Личность пешехода устанавливается, сообщают Европейско-Азиатские новости.

11 марта 19-летний водитель на «семерке» сбил девушку в Нижнем Тагиле.


авария,ГИБДД,дорога,Екатеринбург,происшествие,смерть,Екатеринбург - Пермь,трасса,наезд на пешехода,пешеход,дтпавария,ГИБДД,дорога,Екатеринбург,происшествие,смерть,Екатеринбург - Пермь,трасса,наезд на пешехода,пешеход,дтп
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Водитель ВАЗа погиб в ДТП на Тюменском тракте (ФОТО)
сегодня, 17:00
0 0
Водитель «Фольксвагена» погиб в ДТП на трассе Серов – Североуральск (ФОТО)
6 марта, 10:00
0 1
Пассажир легкового автомобиля погиб после ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)
5 марта, 10:00
0 7

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 71
Подписаться на новости