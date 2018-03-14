Пешеход погиб под колесами Audi на трассе Пермь – Екатеринбург (ФОТО)

Ночью 14 марта автомобиль Audi насмерть сбил человека на трассе Пермь – Екатеринбург.

На 309 км автотрассы Audi A4 сбил пешехода, двигающегося вдоль дороги по обочине. Мужчина начал переходить дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля, в результате чего умер на месте.



На одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Личность пешехода устанавливается, сообщают Европейско-Азиатские новости.



11 марта 19-летний водитель на «семерке» сбил девушку в Нижнем Тагиле.







Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области