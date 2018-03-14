Тагильское ЧОП «Система безопасности» не платило зарплату нетрудоустроенному водителю

После обращения местного жителя в Нижнем Тагиле прошла прокурорская проверка в ООО ЧОП «Система безопасности». Было установлено, что сотрудник с августа по ноябрь 2017 года работал там водителем-охранником без трудового договора.





При этом сам директор фирмы отказывался признавать наличие трудовых отношений с сотрудником. Записи о приеме на работу в трудовой книжке не было, заработанные деньги сотрудник не получал, а страховые взносы в пенсионный фонд не отправлялись.





Прокуратура направила иск в отношении руководителя ЧОП в суд с требованием устранить нарушения. Во время рассмотрения гражданского дела 12 марта 2018 года руководитель предприятия согласился проставить в трудовой книжке работника записи о трудоустройстве и увольнении, выдать зарплату и перечислить все страховые взносы, поэтому иск был отозван заявителем, пишет прокуратура Ленинского района.