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Новости Нижнего Тагила

Тагильское ЧОП «Система безопасности» не платило зарплату нетрудоустроенному водителю

14 марта 2018, 17:30Добавить новость
город,нарушение,Нижний Тагил,проверка,прокуратура,ЧОП,иск,зарплата
Директор ООО ЧОП «Система безопасности» в Нижнем Тагиле отказывался вносить запись о приеме на работу в трудовую книжку сотрудника, работал с ним без договора и почти 3 месяца не выдавал заработную плату.

После обращения местного жителя в Нижнем Тагиле прошла прокурорская проверка в ООО ЧОП «Система безопасности». Было установлено, что сотрудник с августа по ноябрь 2017 года работал там водителем-охранником без трудового договора.

При этом сам директор фирмы отказывался признавать наличие трудовых отношений с сотрудником. Записи о приеме на работу в трудовой книжке не было, заработанные деньги сотрудник не получал, а страховые взносы в пенсионный фонд не отправлялись.

Прокуратура направила иск в отношении руководителя ЧОП в суд с требованием устранить нарушения. Во время рассмотрения гражданского дела 12 марта 2018 года руководитель предприятия согласился проставить в трудовой книжке работника записи о трудоустройстве и увольнении, выдать зарплату и перечислить все страховые взносы, поэтому иск был отозван заявителем, пишет прокуратура Ленинского района.

 
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