-14
Свердловская область
Нижний Тагил
-14
день: -6
вечер: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Третьеклассница из Екатеринбурга два месяца лечится после полученной в школе травмы

14 марта 2018, 08:30Добавить новость
больница,город,Екатеринбург,проверка,происшествие,прокуратура,Свердловская область,суд,травма,школа,школьники
В столице Урала третьеклассница, 18 января получившая травму при падении в школьной раздевалке, до сих пор не вернулась к занятиям. Дело в том, что после выписки девочка в бессознательном состоянии вновь была госпитализирована.

Ребёнку диагностировали развитие посттравматического эписиндрома. Всё началось после травмы. Школьницу проводили до дома, где она потеряла сознание. С тех пор приступы эпилепсии случаются регулярно. Мама девочки даже уволилась с работы, чтобы проходить длительные обследования и лечение. Женщина обратилась в прокуратуру.

Мама пострадавшей школьницы рассказала, что руководство школы не предоставило запись с камер видеонаблюдения якобы из-за «плохого качества». Более того, в администрации учебного заведения, по словам женщины, уверяют, что дети в качестве свидетелей не подойдут, и вообще семье будет сложно добиться справедливости. Родительница знает, что её дочь толкнул старшеклассник, и это видели другие ребята.

В прокуратуре запланировали масштабную проверку по данному делу, передаёт «Ura.ru».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Кишечная инфекция обнаружена ещё у девяти школьников Екатеринбурга
10 февраля, 09:00
0 2
Запрет на нахождение в столовой с одноклассниками получил школьник из Екатеринбурга
26 января, 09:00
0 9
Следователи проверят школу в Екатеринбурге после драки двух учащихся
23 декабря 2017, 11:05
6 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 158
Подписаться на новости