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Новости Нижнего Тагила

Водитель ВАЗа погиб в ДТП на Тюменском тракте (ФОТО)

14 марта 2018, 19:35Добавить новость
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14 марта на Тюменском тракте в отечественный легковой автомобиль врезался Ford Focus, выехавший на встречную полосу дорожного движения.
 В районе 80-го километра Тюменского тракта смертельная авария, в которой столкнулись иномарка и «девятка», унесла жизнь 35-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21093.

По предварительным данным, ДТП случилось в результате того, что водитель автомобиля Ford Focus не сумел справиться с управлением и, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с ВАЗ-21093, сообщает Е1.RU.

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Фото: УГИБДД по Свердловской области, группа ГИБДД Богдановича
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