Водитель ВАЗа погиб в ДТП на Тюменском тракте (ФОТО)

14 марта на Тюменском тракте в отечественный легковой автомобиль врезался Ford Focus, выехавший на встречную полосу дорожного движения.
В районе 80-го километра Тюменского тракта смертельная авария, в которой столкнулись иномарка и «девятка», унесла жизнь 35-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21093.
По предварительным данным, ДТП случилось в результате того, что водитель автомобиля Ford Focus не сумел справиться с управлением и, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с ВАЗ-21093, сообщает Е1.RU.
Фото: УГИБДД по Свердловской области, группа ГИБДД Богдановича