Врач попала под колёса автомобиля скорой помощи в Екатеринбурге (ФОТО)

ЧП было зафиксировано в 6:45 утра на улице Солнечной. Служебный автомобиль «Citroen» сдавал задним ходом, как вдруг наехал на пешехода. Позже водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что, совершая маневр, он не заметил пешехода. Судя по кадрам с места, проезд у дома очень узкий, а тротуар отсутствует.





Пострадавшей женщине 63 года. У нее диагностировали повреждение связок отдела позвоночника. Пациентку госпитализировали в 23-ю больницу.





Отмечается, что пациента скорой помощи, к которому приехали на вызов, в момент аварии в автомобиле не было. Пострадавший врач был доставлен в больницу. В медучреждении женщине диагностировали ушиб правого плеча. Сейчас екатеринбурженка находится на амбулаторном лечении, передает «E1.ru».



