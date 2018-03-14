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Новости Нижнего Тагила

Врач попала под колёса автомобиля скорой помощи в Екатеринбурге (ФОТО)

14 марта 2018, 08:00Добавить новость
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Ранним утром 13 марта в Екатеринбурге под колеса автомобиля скорой помощи попала врач, которая приехала на вызов к пациенту.

ЧП было зафиксировано в 6:45 утра на улице Солнечной. Служебный автомобиль «Citroen» сдавал задним ходом, как вдруг наехал на пешехода. Позже водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что, совершая маневр, он не заметил пешехода. Судя по кадрам с места, проезд у дома очень узкий, а тротуар отсутствует.

Пострадавшей женщине 63 года. У нее диагностировали повреждение связок отдела позвоночника. Пациентку госпитализировали в 23-ю больницу.

Отмечается, что пациента скорой помощи, к которому приехали на вызов, в момент аварии в автомобиле не было. Пострадавший врач был доставлен в больницу. В медучреждении женщине диагностировали ушиб правого плеча. Сейчас екатеринбурженка находится на амбулаторном лечении, передает «E1.ru».

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Фото: «E1.ru»
 
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