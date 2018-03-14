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Новости Нижнего Тагила

Житель посёлка Арти насмерть забил товарища металлической клюкой

14 марта 2018, 06:35Добавить новость
алкоголь,насилие,Свердловская область,смерть,суд,убийство,уголовное дело,Арти,ссора,драка
Неработающий и ранее судимый житель посёлка Арти предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Следствие обвиняет мужчину в том, что он забил товарища металлической клюкой насмерть.

В ночь на 22 декабря 2017 года на кухне дома на улице Волочнева в посёлке Арти между 27-летним местным жителем и его товарищем произошёл конфликт. В ходе ссоры подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на жертву и начал избивать его руками и ногами, а также металлической клюкой.

Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, от полученных травм пострадавший скончался на месте. Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для вынесения решения по существу.

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