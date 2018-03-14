Житель посёлка Арти насмерть забил товарища металлической клюкой

В ночь на 22 декабря 2017 года на кухне дома на улице Волочнева в посёлке Арти между 27-летним местным жителем и его товарищем произошёл конфликт. В ходе ссоры подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на жертву и начал избивать его руками и ногами, а также металлической клюкой.



Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, от полученных травм пострадавший скончался на месте. Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для вынесения решения по существу.