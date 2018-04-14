Автомобиль врезался в дерево рядом с медицинским колледжем в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле произошло ДТП на улице Горошникова рядом с медицинским колледжем.

В Нижнем Тагиле автомобиль врезался в дерево. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что машина движется по улице Горошникова между цирком и колледжем. Водитель попытался совершить маневр обгона и в этот момент врезался в дерево.





На помощь автомобилисту поспешили водители, проезжавшие мимо. Через какое-то время на место аварии подъехала карета скорой помощи.





Официальная информация о случившемся будет известна позже.





Напомним, что недавно в Нижнем Тагиле произошла подобная авария у ЦУМа. Тогда водитель также пытался совершить обгон, но врезался в знак пешеходного перехода.







Видео: «Сети Тагила»