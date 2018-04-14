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Новости Нижнего Тагила

Автомобиль врезался в дерево рядом с медицинским колледжем в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

14 апреля 2018, 12:15Добавить новость
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В Нижнем Тагиле произошло ДТП на улице Горошникова рядом с медицинским колледжем.

В Нижнем Тагиле автомобиль врезался в дерево. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что машина движется по улице Горошникова между цирком и колледжем. Водитель попытался совершить маневр обгона и в этот момент врезался в дерево.

На помощь автомобилисту поспешили водители, проезжавшие мимо. Через какое-то время на место аварии подъехала карета скорой помощи.

Официальная информация о случившемся будет известна позже.

Напомним, что недавно в Нижнем Тагиле произошла подобная авария у ЦУМа. Тогда водитель также пытался совершить обгон, но врезался в знак пешеходного перехода.


Видео: «Сети Тагила»

© TagilCity.ru
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