+12
Свердловская область
Нижний Тагил
+12
вечер: +13
ночь: +6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.77 + 0.03
EUR 73.94 + 0.43
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Автомобиль «Чери» сбил двух женщин на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

14 мая 2018, 15:45Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дтп,пешеходы,пешеходный переход,женщины,чери,водитель,травмы
ДТП с участием «Чери S18D» произошло 14 мая на ул. Первомайской в Нижнем Тагиле. Водитель автомобиля сбил переходивших дорогу по пешеходному переходу женщин.

Около дома № 27 по ул. Первомайской водитель «Чери» сбил двух женщин (1971 и 1973 годов рождения), переходивших дорогу в положенном для пешеходов месте на зеленый сигнал светофора.

Мужчина 1943 года рождения, управлявший автомобилем, к ответственности за нарушения ПДД ранее не привлекался.

В результате ДТП женщины-пешеходы получили травмы и были направлены в медучреждение, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД Нижнего Тагила.

13 мая 22-летний тагильчанин погиб при столкновении ВАЗа с экскаватором.

авария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дтп,пешеходы,пешеходный переход,женщины,чери,водитель,травмыавария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дтп,пешеходы,пешеходный переход,женщины,чери,водитель,травмы
Фото: пресс-служба отдела ГИБДД Нижнего Тагила
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Женщина в Екатеринбурге пробила головой лобовое стекло автомобиля Kia Rio (ФОТО)
11 апреля, 10:35
0 0
22-летний тагильчанин погиб при столкновении ВАЗа с экскаватором на Вые (ФОТО)
вчера, 20:00
1 6
Двое байкеров в реанимации: иномарка столкнулась с мотоциклом в Екатеринбурге (ФОТО)
12 мая, 13:35
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 145
Сейчас на сайте 2848 гостей и 15 пользователей
Подписаться на новости