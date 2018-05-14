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Новости Нижнего Тагила

Бомж из Качканара убил собутыльника и сжег его квартиру

14 мая 2018, 21:40Добавить новость
Качканар,убийство,бомж,пожар,полиция,алкоголь,бытовая ссора
5 мая в Качканаре 47-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства зарезал своего собутыльника и поджег его квартиру, чтобы скрыть улики. Поздно вечером подозреваемый распивал алкогольные напитки в квартире 44-летнего приятеля. Во время застолья мужчины поссорились. Бездомный схватил нож и нанес хозяину квартиры удары в область лица и шеи. От полученных травм мужчина скончался на месте. Затем злоумышленник устроил в квартире пожар, чтобы скрыть следы преступления. Огонь потушили прибывшие на место сотрудники МЧС.

В этот же день сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», сообщает «Екатеринбург в эфире».
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