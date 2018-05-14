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Новости Нижнего Тагила

Находившийся в коме турист из Екатеринбурга скончался в турецком госпитале

14 мая 2018, 12:35Добавить новость
Екатеринбург,смерть,Турция,отдых,госпиталь,больница,турист

В Турции 13 мая умер турист из Екатеринбурга, впавший в кому.

Житель Екатеринбурга, находившийся в коме в госпитале в Турции, скончался, не приходя в сознание. Мужчина почти две недели пролежал без сознания, на пятый день комы прекратилась мозговая деятельность. Ранее сообщалось, что туристу стало плохо на отдыхе. У него случился сердечный приступ, после которого мужчина был госпитализирован в турецкую больницу. Также говорилось, что свердловчанину отказали в страховке из-за того, что на момент поступления в больницу в его крови нашли алкоголь.

Однако позже, как пишет URA.RU, появилась информация о том, что мужчина впал в кому после того, как попытался свести счеты с жизнью.  Именно это, по словам источника, стало причиной отказа в выплате страховики. Нахождение екатеринбуржца в госпитале обходилось его семье в 6 000 долларов в сутки.
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