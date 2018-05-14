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Новости Нижнего Тагила

Несколько автомобилей сгорели в Нижнем Тагиле минувшей ночью (ФОТО)

14 мая 2018, 08:35Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 14 мая в 01.31 на улице Красная сгорели несколько автомобилей.
 В Нижнем Тагиле минувшей ночью, 14 мая, произошел пожар на улице Красная. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного диспетчера в 01.31. Горели два автомобиля, припаркованных на улице.

Как сообщает МЧС Свердловской области, площадь возгорания составила 10 кв. м. Сгорели два автомобиля – «Мерседес» и «Киа Рио». Также огнем поврежден кузов рядом стоящего авто марки «Киа Пиканто».

 

Пожарные потушили возгорание за 4 минуты. В ликвидации пожара принимали участие 5 огнеборцев и 2 единицы пожарной техники. Никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны, они будут установлены с помощью экспертизы.

Напомним, что в минувшие выходные в пригороде Нижнего Тагила горела частная баня, пожар был потушен за 13 минут, в огне никто не пострадал.

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