+13
Свердловская область
Нижний Тагил
+13
ночь: +6
утро: +1
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.77 + 0.03
EUR 73.94 + 0.43
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Одноногого мужчину высадили из троллейбуса в Екатеринбурге за неоплаченный проезд

14 мая 2018, 21:00Добавить новость
Екатеринбург,троллейбусы,кондуктор,инвалид,безбилетный пассажир,остановка,общественный транспорт
14 мая в социальных сетях появилась информация о том, что в Екатеринбурге из троллейбуса №7 за неоплаченный проезд кондуктор выгнала одноногого мужчину. Очевидец происшествия рассказал, что пассажир сел на остановке «Мира» по улице Академическая и попросил кондуктора проехать одну остановку. Однако кондуктор высадила инвалида из транспорта с формулировкой «я не должна никого жалеть».

В Екатеринбургском трамвайно-троллейбусном управлении усомнились в достоверности этой истории и заявили, что никаких жалоб им не поступало, сообщает Znak.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

93-летний фронтовик из Екатеринбурга был избит из-за квартиры
24 апреля, 12:35
0 20
Трамвай в Екатеринбурге сошел с рельсов и вылетел на остановку (ФОТО)
5 апреля, 22:00
0 0
Женщина-инвалид из Екатеринбурга добилась получения квартиры от администрации города
23 февраля, 17:00
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 108
Подписаться на новости