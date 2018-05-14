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Новости Нижнего Тагила

Сотрудники ДПС во время погони спасли семью в Тавде от пожара

14 мая 2018, 17:45Добавить новость
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9 мая в Тавде двое сотрудников ДПС, преследуя нарушителя, спасли двух человек из горящей квартиры.

9 мая в Тавде пешеход, нарушивший правила дорожного движения, попытался скрыться. Двое сотрудников ДПС начали преследовать нарушителя  на улице 9 Мая. Задержав пешехода, полицейские обратили внимание на пламя в окне дома по улице Ленина. 

Историю спасения иначе как мистической не назовешь, -- рассказали в пресс-службе ГУ МД России по Свердловской области


Полицейские поспешили к месту пожара. Им удалось спасти жильцов квартиры, в которой начался пожар. Причиной возгорания стала микроволновая печь. В настоящий момент решается вопрос о поощрении сотрудников ГИБДД, сообщает «Екатеринбург в эфире».

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