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Новости Нижнего Тагила

9-летняя тагильчанка госпитализирована после ДТП на пешеходном переходе (ФОТО)

14 октября 2017, 12:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 13 октября случилось ДТП, в котором пострадал ребенок-пешеход.

Около 16 часов 13 октября в районе Выи автомобиль сбил школьницу. Как сообщает пропаганда отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу, автомобиль марки Kia Soul двигался по улице Черных по направлению от Фрунзе к Липовому тракту.

В тот момент 9-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу неподалеку от дома 46 по ул. Черных. Водитель иномарки не успел пропустить девочку и совершил на нее наезд.

В результате школьница госпитализирована в ЦГБ № 3. Медики диагностировали у нее перелом голени со смещением.

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Фото: пропаганда отдела ГИБДД

 
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