9-летняя тагильчанка госпитализирована после ДТП на пешеходном переходе (ФОТО)

Около 16 часов 13 октября в районе Выи автомобиль сбил школьницу. Как сообщает пропаганда отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу, автомобиль марки Kia Soul двигался по улице Черных по направлению от Фрунзе к Липовому тракту.





В тот момент 9-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу неподалеку от дома 46 по ул. Черных. Водитель иномарки не успел пропустить девочку и совершил на нее наезд.





В результате школьница госпитализирована в ЦГБ № 3. Медики диагностировали у нее перелом голени со смещением.





Фото: пропаганда отдела ГИБДД