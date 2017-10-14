10-летний мальчик был сбит автобусом в Красноуральске

Автобус марки Ford Transit сбил ребенка в Красноуральске. В областном управлении ГИБДД уточнили, что 10-летний мальчик решил перейти проезжую часть в неразрешенном месте. На дорогу он вышел прямо перед автобусом.





Водитель не сумел вовремя притормозить, и столкновения с пешеходом ему избежать не удалось. Пострадавшего доставили в больницу, у него диагностирована открытая травма черепа и многочисленные переломы бедра.





Как отметил водитель Ford Transit, он пытался объехать пешехода, но не успел. По факту происшествия пройдет проверка, пишет «Наша Газета».



Напомним, в тот же день в Нижнем Тагиле иномарка сбила 9-летнюю девочку.