| регистрация
Новости Нижнего Тагила

10-летний мальчик был сбит автобусом в Красноуральске

14 октября 2017, 13:00Добавить новость
авария,автопроисшествия,больница,дети,дорога,дтп,Свердловская область,травма,автобус,Красноуральск
Вечером 13 октября в Красноуральске произошла авария с участием микроавтобуса. 10-летний пешеход в результате ДТП получил открытую травму головы и несколько переломов.

Автобус марки Ford Transit сбил ребенка в Красноуральске. В областном управлении ГИБДД уточнили, что 10-летний мальчик решил перейти проезжую часть в неразрешенном месте. На дорогу он вышел прямо перед автобусом.

Водитель не сумел вовремя притормозить, и столкновения с пешеходом ему избежать не удалось. Пострадавшего доставили в больницу, у него диагностирована открытая травма черепа и многочисленные переломы бедра.

Как отметил водитель Ford Transit, он пытался объехать пешехода, но не успел. По факту происшествия пройдет проверка, пишет «Наша Газета».

Напомним, в тот же день в Нижнем Тагиле иномарка сбила 9-летнюю девочку.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Три подростка из Алапаевска угнали автомобиль и попали в ДТП со смертельным исходом (ФОТО)
28 июля, 22:20
0 5
Трое детей пострадали в один день в ДТП в городах Свердловской области
23 сентября, 06:05
0 0
Выбежавшая на дорогу девочка сбита иномаркой в Екатеринбурге (ВИДЕО)
15 сентября, 08:30
0 4

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 95
Подписаться на новости