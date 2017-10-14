| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржец разбился насмерть после падения из окна 16-этажки (ФОТО)

14 октября 2017, 15:15Добавить новость
Екатеринбург,насилие,полиция,проверка,происшествие,смерть,падение,многоэтажный дом
В районе Южного автовокзала в Екатеринбурге погиб мужчина, выпав из окна многоэтажного дома.

ЧП произошло на перекрестке улиц Щорса и Белинского в Екатеринбурге. Мужчина насмерть разбился после падения из окна 16-этажного дома по адресу Белинского, 15б.

На место незамедлительно были направлены наряды скорой помощи и полиции. Спасти мужчину не удалось - он скончался после падения из-за тяжелых травм, пишет URA.ru.

Очевидцы разместили снимки с места трагедии в соцсети. С какого именно этажа выпал погибший, неизвестно.

В следственном комитете региона уточняют, что по факту трагедии будет проведена проверка. Полицейские рассматривают несколько версий гибели, включая несчастный случай.

Екатеринбург,насилие,полиция,проверка,происшествие,смерть,падение,многоэтажный домЕкатеринбург,насилие,полиция,проверка,происшествие,смерть,падение,многоэтажный домЕкатеринбург,насилие,полиция,проверка,происшествие,смерть,падение,многоэтажный дом

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Тело 45-летнего мигранта с перерезанным горлом найдено в Екатеринбурге
11 октября, 21:30
2 2
Мужчина разбился насмерть после падения из окна многоэтажки в Екатеринбурге
29 сентября, 11:30
0 2
Екатеринбурженка выпала из окна многоэтажки на козырек подъезда (ФОТО)
26 августа, 15:00
1 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 78
Подписаться на новости