Екатеринбуржец разбился насмерть после падения из окна 16-этажки (ФОТО)

В районе Южного автовокзала в Екатеринбурге погиб мужчина, выпав из окна многоэтажного дома.

ЧП произошло на перекрестке улиц Щорса и Белинского в Екатеринбурге. Мужчина насмерть разбился после падения из окна 16-этажного дома по адресу Белинского, 15б.





На место незамедлительно были направлены наряды скорой помощи и полиции. Спасти мужчину не удалось - он скончался после падения из-за тяжелых травм, пишет URA.ru.





Очевидцы разместили снимки с места трагедии в соцсети. С какого именно этажа выпал погибший, неизвестно.





В следственном комитете региона уточняют, что по факту трагедии будет проведена проверка. Полицейские рассматривают несколько версий гибели, включая несчастный случай.





Фото: «Инцидент Екатеринбург»