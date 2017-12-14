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Новости Нижнего Тагила

Автобус ПАЗ съехал в сугроб на Черноисточинском шоссе Нижнего Тагила (ФОТО)

14 декабря 2017, 14:10Добавить новость
дорога,Нижний Тагил,дтп,ПАЗ,авто,транспорт,общественный транспорт,автобус,ГИБДД,Черноисточинское шоссе
Авария произошла 13 декабря около 16:00 на Черноисточинском шоссе Нижнего Тагила.

О вылете с дороги автобуса ПАЗ журналистам TagilCity.ru рассказал один из читателей портала. Он же приложил фотографию:

 

В районе Муринских прудов на Черноисточинском шоссе с дороги вылетел автобус. К счастью, он не перевернулся. Не знаю, были ли в салоне пассажиры.

 

 

 

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Фото: 13 декабря, 2017г. 


За комментарием о ситуации журналисты TagilCity.ru обратились в ГИБДД:

 

Водитель не вызывал ГИБДД. В настоящее время полиции известно, что автобус ПАЗ двигался без пассажиров, не по маршруту. Во время движения водитель допустил съезд в сугроб, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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