Автобус ПАЗ съехал в сугроб на Черноисточинском шоссе Нижнего Тагила (ФОТО)

Авария произошла 13 декабря около 16:00 на Черноисточинском шоссе Нижнего Тагила.
О вылете с дороги автобуса ПАЗ журналистам TagilCity.ru рассказал один из читателей портала. Он же приложил фотографию:
В районе Муринских прудов на Черноисточинском шоссе с дороги вылетел автобус. К счастью, он не перевернулся. Не знаю, были ли в салоне пассажиры.
Фото: 13 декабря, 2017г.
За комментарием о ситуации журналисты TagilCity.ru обратились в ГИБДД:
Водитель не вызывал ГИБДД. В настоящее время полиции известно, что автобус ПАЗ двигался без пассажиров, не по маршруту. Во время движения водитель допустил съезд в сугроб, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.