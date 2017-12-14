Автобус ПАЗ съехал в сугроб на Черноисточинском шоссе Нижнего Тагила (ФОТО)

О вылете с дороги автобуса ПАЗ журналистам TagilCity.ru рассказал один из читателей портала. Он же приложил фотографию:

В районе Муринских прудов на Черноисточинском шоссе с дороги вылетел автобус. К счастью, он не перевернулся. Не знаю, были ли в салоне пассажиры.

Фото: 13 декабря, 2017г.



За комментарием о ситуации журналисты TagilCity.ru обратились в ГИБДД: