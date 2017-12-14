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Новости Нижнего Тагила

Экс-мэр города Камышлов приговорен к штрафу за растраты из бюджета

14 декабря 2017, 21:45Добавить новость
Камышлов,мэр,превышение полномочий,суд,деньги,контракт
Суд Камышлова обвинил бывшего мэра в превышении полномочий.

Как пишет УралИнформБюро, в 2013 администрация города подписала контракт на строительство двух домов, предназначенных для людей проживающих в аварийных домах.

После истечения срока контракта оказалось, что в новостройках жить нельзя, так как в квартирах отсутствовали электричество, смесители, умывальники, двери, хотя акты якобы выполненных работ были подписаны и оплачены.

На достраивание новостроек пришлось выделять дополнительные денежные средства из бюджета. Сумма на доработку домов составила 18 млн рублей.

За денежные махинации экс-мэр получит штраф в размере 280 тысяч рублей и лишение права работать в органах власти на 3 года. Следствие отстранило подсудимого от должности и наложило на его имущество арест.

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