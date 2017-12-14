Экс-мэр города Камышлов приговорен к штрафу за растраты из бюджета

Как пишет УралИнформБюро, в 2013 администрация города подписала контракт на строительство двух домов, предназначенных для людей проживающих в аварийных домах.



После истечения срока контракта оказалось, что в новостройках жить нельзя, так как в квартирах отсутствовали электричество, смесители, умывальники, двери, хотя акты якобы выполненных работ были подписаны и оплачены.



На достраивание новостроек пришлось выделять дополнительные денежные средства из бюджета. Сумма на доработку домов составила 18 млн рублей.



За денежные махинации экс-мэр получит штраф в размере 280 тысяч рублей и лишение права работать в органах власти на 3 года. Следствие отстранило подсудимого от должности и наложило на его имущество арест.