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Новости Нижнего Тагила

Пропавшая 88-летняя бабушка найдена мертвой в Екатеринбурге

14 декабря 2017, 21:15Добавить новость
Екатеринбург,здоровье,пенсионеры,проверка,происшествие,смерть,пропавший

88-летняя пенсионерка из Екатеринбурга ушла из дома 13 декабря и пропала. На следующий день ее нашли мертвой на одной из городских улиц.

Как рассказала дочь пропавшей, пенсионерка вышла вечером 13 декабря прогуляться во двор. Домой она так и не вернулась.

 

Днем 14 декабря пожилую женщину нашли мертвой на улице Расточной в Екатеринбурге. Тело погибшей отправлено на медицинскую экспертизу. По предварительным данным, повреждений на нем не обнаружено. 

 

Медикам предстоит выяснить, что стало причиной смерти – сильный удар при падении или переохлаждение, пишет E1.ru.

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