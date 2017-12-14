Пропавшая 88-летняя бабушка найдена мертвой в Екатеринбурге

88-летняя пенсионерка из Екатеринбурга ушла из дома 13 декабря и пропала. На следующий день ее нашли мертвой на одной из городских улиц.

Как рассказала дочь пропавшей, пенсионерка вышла вечером 13 декабря прогуляться во двор. Домой она так и не вернулась.

Днем 14 декабря пожилую женщину нашли мертвой на улице Расточной в Екатеринбурге. Тело погибшей отправлено на медицинскую экспертизу. По предварительным данным, повреждений на нем не обнаружено.

Медикам предстоит выяснить, что стало причиной смерти – сильный удар при падении или переохлаждение, пишет E1.ru.