Свидетели наезда на пешехода на Южном въезде разыскиваются в Нижнем Тагиле

Тагильская полиция ищет очевидцев происшествия, случившегося на Южном въезде в районе Капасихи.

Наезд на пешехода у коллективного сада Капасиха в окрестностях Нижнего Тагила произошел в воскресенье, 3 декабря 2017 года, около 8.35 утра.



Женщина 1960 года рождения переходила дорогу по пешеходному переходу, не оборудованному светофором, и была сбита автомобилем марки «Рено Логан». От полученных травм пенсионерка скончалась.



Следственное управление города Нижний Тагил просит возможных свидетелей происшествия обратиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса д. 49, кабинет 31 или по телефону: (3435) 97-66-47, 97-66-88, 97-61-46.