Таракан испортил аппетит тагильчанину в кафе «Русский гриль» (ФОТО)

Присутствие насекомого, ползающего по стенам кафе, испортило аппетит жителю Нижнего Тагила.

Житель Нижнего Тагила возмутился присутствием таракана в кафе, где собирался поужинать. По его словам, в «Русском гриле» на стене находился живой таракан.



Мужчина попросил у персонала кафе жалобную книгу, на что получил ответ, что книга закончилась.Свое негодование тагильчанин описал в группе в соцсети ВКонтакте.





Книгу я нашёл за рекламными буклетами, она действительно кончилась, и последняя запись датирована 08.08.2017г.,т.е. владелец даже не удосужился её поменять.



Мужчина все-таки оставил запись в книге жалоб. Тагильчанин собирается обратиться в Роспотребнадзор, а также пообщаться с руководством кафе.