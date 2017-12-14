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Новости Нижнего Тагила

Таракан испортил аппетит тагильчанину в кафе «Русский гриль» (ФОТО)

14 декабря 2017, 12:00Добавить новость
нарушение,Нижний Тагил,Роспотребнадзор,тараканы,кафе,тагильчанин,книга жалоб

Присутствие насекомого, ползающего по стенам кафе, испортило аппетит жителю Нижнего Тагила.

Житель Нижнего Тагила возмутился присутствием таракана в кафе, где собирался поужинать. По его словам, в «Русском гриле» на стене находился живой таракан.

Мужчина попросил у персонала кафе жалобную книгу, на что получил ответ, что книга закончилась.Свое негодование тагильчанин описал в группе в соцсети ВКонтакте. 

Книгу я нашёл за рекламными буклетами, она действительно кончилась, и последняя запись датирована 08.08.2017г.,т.е. владелец даже не удосужился её поменять.


Мужчина все-таки оставил запись в книге жалоб. Тагильчанин собирается обратиться в Роспотребнадзор, а также пообщаться с руководством кафе.

 

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Фото: vk.com/ilovent
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