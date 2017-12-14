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Новости Нижнего Тагила

Водитель иномарки сгорел заживо в ДТП с грузовиком под Нижним Тагилом (ФОТО)

14 декабря 2017, 16:00Добавить новость
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Иномарка полностью сгорела вместе с водителем на трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда после столкновения с грузовым фургоном.

ДТП произошло утром 14 декабря. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 58-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo ехал из Нижней Салды в Нижний Тагил.

На 24-м километре автодороги водителю не удалось справиться с управлением транспортным средством. Его вынесло на встречную полосу, где Volkswagen на полной скорости протаранил Ford Transit.

Легковушка сразу загорелась. 58-летний водитель погиб от несовместимых с жизнью травм до приезда медиков. Как сообщили полицейские, погибший проживал в поселке Свободный.

28-летний водитель грузового фургона также получил серьезные травмы в ДТП. Его отвезли в больницу с переломом правой голени. Сейчас тагильские полицейские проводят расследование по факту аварии.


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Фото: пропаганда отдела ГИБДД
 
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