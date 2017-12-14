Жительница Новоасбеста сломала ключицу в аварии на свердловской трассе (ФОТО)

Авария, в которой пострадала свердловчанка, произошла 14 декабря 2017 года.На 131 километре дороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» утром 14 декабря произошло столкновение двух автомобилей.
Автомобиль «ВАЗ-2109» под управлением мужчины 1989 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Киа Пиканто», за рулем которого находилась женщина 1975 года рождения из поселка Новоасбест. В результате аварии травмы получила женщина-водитель. Она доставлена в одну из больниц Нижнего Тагила.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Предполагаемым виновником аварии ГИБДД Нижнего Тагила называет водителя отечественного автомобиля, не справившегося с управлением и имеющего 8-летний стаж вождения.
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД