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Новости Нижнего Тагила

Жительница Новоасбеста сломала ключицу в аварии на свердловской трассе (ФОТО)

14 декабря 2017, 18:45Добавить новость
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Авария, в которой пострадала свердловчанка, произошла 14 декабря 2017 года.

 На 131 километре дороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» утром 14 декабря произошло столкновение двух автомобилей. 

Автомобиль «ВАЗ-2109» под управлением мужчины 1989 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Киа Пиканто», за рулем которого находилась женщина 1975 года рождения из поселка Новоасбест. В результате аварии травмы получила женщина-водитель. Она доставлена в одну из больниц Нижнего Тагила.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Предполагаемым виновником аварии ГИБДД Нижнего Тагила называет водителя отечественного автомобиля, не справившегося с управлением и имеющего 8-летний стаж вождения.

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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
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