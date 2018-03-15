18-летний рецидивист из Екатеринбурга ранил ножом охранника «Пятёрочки» (ФОТО)

ЧП было зафиксировано в магазине торговой сети на улице Луначарского, 136. Один из посетителей попытался украсть товар, но был задержан охранником. Тогда нарушитель дважды ранил мужчину ножом с криком: «Только не полицию, я же водку вернул».





Задержание произвели оперативники 7-го отдела полиции. Подозреваемым оказался 18-летний екатеринбуржец, которого в определенных кругах знают по кличке Кузя. Несмотря на молодой возраст, парень уже имел проблемы с законом: несколько месяцев назад он освободился после трехлетнего заключения. Он судим за кражи, угон и употребление наркотических средств. Его тело покрыто большим количеством татуировок, рассказал начальник пресс-службы МВД по региону полковник Валерий Горелых.





Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Кузю задержали в квартире у его приятеля в районе ЖБИ. Екатеринбуржца будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью. Раненый находится в тяжёлом состоянии после операции, пишет «Ura.ru».