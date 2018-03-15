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Новости Нижнего Тагила

40-летний мужчина был до смерти избит неизвестными в Нижнем Тагиле

15 марта 2018, 17:50Добавить новость
больница,город,Нижний Тагил,проверка,происшествие,смерть,избиение,Дзержинский район,мужчина
В Дзержинском районе Нижнего Тагила неизвестные избили 40-летнего местного жителя. Мужчина скончался в больнице от несовместимых с жизнью травм.

Ночью с 14 на 15 марта в тагильскую больницу был доставлен мужчина в бессознательном состоянии. Информацию об этом медики незамедлительно направили в полицию.

Спасти пострадавшему жизнь врачи не смогли. Как оказалось, мужчина был найден избитым возле одного из домов на улице Юности. Сотрудники полиции установили личность погибшего: им оказался 40-летний тагильчанин, проживающий в Дзержинском районе.

Сейчас полицейские выясняют подробности произошедшего. Материалы по делу будут направлены следователям, позже решится вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает АН «Между строк». Аналогичный случай произошел на Вагонке в ночь на 9 марта: 18-летний хоккеист был найден мертвым в кальянной.

 

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