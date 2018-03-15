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Новости Нижнего Тагила

Дело о доведении до самоубийства возбуждено в Нижнем Тагиле после гибели школьника

15 марта 2018, 20:00Добавить новость
город,дети,Нижний Тагил,полиция,проверка,уголовное дело,огнестрельное ранение,школьник
После гибели семиклассника из-за огнестрельного ранения в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после смерти семиклассника. Напомним, 9 февраля тело школьника с огнестрельным ранением обнаружил отец мальчика на собственном участке.

У следователей было несколько версий смерти мальчика, в их числе - неосторожное обращение с огнестрельным оружием.

Сейчас в следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Чем было вызвано такое решение, в ведомстве не уточняют. Окончательное решение по делу будет приниматься в течение нескольких месяцев.

Сестра погибшего мальчика уверена, что в школе он подвергался нападкам одноклассников, сообщает АН «Между строк».

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