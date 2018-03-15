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Новости Нижнего Тагила

Многодетная семья осталась без жилья из-за пожара в селе Покровское (ВИДЕО)

15 марта 2018, 13:10Добавить новость
пожар,пожарные,происшествие,Свердловская область,многодетная семья,Покровское,поджог

Рано утром 14 марта в селе Покровское загорелся деревянный дом, в котором проживала многодетная семья. Пожар удалось потушить только через 12 часов.

Сообщение o возгорании поступило в противопожарную службу в 5 утра. 18 человек пожарного расчета участвовали в тушении пожара, который удалось полностью погасить только через 12 часов. Этот дом в Покровском больше не пригоден для жилья.

В доме жила многодетная семья — мама и семеро детей. Сотрудники пожарной части говорят, что возгорание произошло из-за неисправной проводки, но соседи пострадавших от пожара предполагают, что был совершен поджог дома, так как на улице не было освещения.

Возможно, это был поджог. Я видел, что сначала загорелась баня, a потом огонь перебрался на дом, -- говорит житель соседнего дома.

 

На момент начала пожара в доме никого не было. Сейчас пострадавшие находятся у родственников, сообщает «Тагил-ТВ».

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