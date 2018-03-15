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Новости Нижнего Тагила

Рабочий на УГМК в Ревде получил удар электротоком и погиб во время смены

15 марта 2018, 11:15Добавить новость
проверка,происшествие,Свердловская область,смерть,УГМК,Ревда,рабочий,СУМЗ

Днем 14 марта во время рабочего дня сотрудник медеплавильного цеха СУМЗ в Ревде, входящего в холдинг УГМК, получил удар электрическим током. Ему пытались оказать помощь, но мужчина скончался.

Молодому мужчине, сотруднику Среднеуральского медеплавильного завода, был 31 год. Сейчас его тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

На предприятии начата проверка, в том числе проверяется рабочая документация и правильность проведения инструктажей по безопасности. Расследование проводится компетентными органами, пишет «E1.ru».

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