Рабочий на УГМК в Ревде получил удар электротоком и погиб во время смены

Днем 14 марта во время рабочего дня сотрудник медеплавильного цеха СУМЗ в Ревде, входящего в холдинг УГМК, получил удар электрическим током. Ему пытались оказать помощь, но мужчина скончался.

Молодому мужчине, сотруднику Среднеуральского медеплавильного завода, был 31 год. Сейчас его тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.





На предприятии начата проверка, в том числе проверяется рабочая документация и правильность проведения инструктажей по безопасности. Расследование проводится компетентными органами, пишет «E1.ru».