-10
Свердловская область
Нижний Тагил
-10
день: -6
вечер: 0
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Житель Нижнего Тагила был ограблен и избит в подъезде своего дома

15 марта 2018, 06:35Добавить новость
город,деньги,насилие,Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,уголовное дело,нападение,ограбление,Окунева,Дзержинский район
В травматологическое отделение на Вагонке поступил сильно избитый мужчина. Он пояснил врачам, что его избили и ограбили. К расследованию нападения подключились сотрудники полиции, которые в течение суток задержали подозреваемых.

13 марта в травматологическое отделение Дзержинского района поступил сильно избитый 33-летний житель Нижнего Тагила. Пострадавший пояснил, что его избили и ограбили в подъезде собственного дома на улице Окунева. Нападавшие забрали сотовый телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 11,5 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Деньги 32-летний мужчина и 24-летний молодой человек успели потратить на спиртное, а сотовый телефон оказался у одного из задержанных в кармане.

Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», против задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК Российской Федерации «Грабеж, совершенный группой лиц». Задержанные находятся под подпиской о невыезде и проверяются на причастность к совершению других преступлений.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Убийца-татуировщик из Свердловской области крал у клиентов ценные вещи
7 февраля, 23:05
2 1
Пьяный житель Нижнего Тагила ранил ножом племянницу и её приятеля
2 февраля, 22:35
0 0
Жительница Нижнего Тагила ударила собутыльника ножом во время пьяной ссоры
21 января, 13:40
3 4

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 165
Подписаться на новости