Жительница Нижнего Тагила превратила свою квартиру в кошачий питомник (ВИДЕО)

Жительница дома 33 по улице Пархоменко в Нижнем Тагиле занимается разведением кошек. Ее соседи жалуются на сильный запах.

Женщина занимается разведением вислоухих кошек.





По утверждениям жильцов подъезда, где проживает заводчица кошек, хозяйка квартиры с 2015 года не проживет там, однако кошки находятся в квартире. Однажды заводчица попросила поменять лампу своего соседа, когда он вошел в квартиру, то насчитал там около 30 животных.





Неприятный запах, исходящий из квартиры, чувствуют даже жильцы верных этажей.





Председатель совета дома Лариса Зудова сообщила, что жаловались в полицию, в прокуратуру, в районную администрацию. Проблему обещают решить, но ничего не происходит. Если местные власти не помогут, жильцы обратятся к областным властям.



