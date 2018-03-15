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Новости Нижнего Тагила

Жительница Нижнего Тагила превратила свою квартиру в кошачий питомник (ВИДЕО)

15 марта 2018, 16:20Добавить новость
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Жительница дома 33 по улице Пархоменко в Нижнем Тагиле занимается разведением кошек. Ее соседи жалуются на сильный запах.

Женщина занимается разведением вислоухих кошек.

По утверждениям жильцов подъезда, где проживает заводчица кошек, хозяйка квартиры с 2015 года не проживет там, однако кошки находятся в квартире. Однажды заводчица попросила поменять лампу своего соседа, когда он вошел в квартиру, то насчитал там около 30 животных.

Неприятный запах, исходящий из квартиры, чувствуют даже жильцы верных этажей.

Председатель совета дома Лариса Зудова сообщила, что жаловались в полицию, в прокуратуру, в районную администрацию. Проблему обещают решить, но ничего не происходит. Если местные власти не помогут, жильцы обратятся к областным властям.  

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