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Новости Нижнего Тагила

Граждане ликвидировали возгорание до прибытия пожарных в Нижнем Тагиле

15 апреля 2018, 12:35Добавить новость
город,МЧС,Нижний Тагил,пожар,пожарные,происшествие,Коминтерна

Ночью с 14 на 15 апреля спасатели получили сигнал о возгорании в квартире на улице Коминтерна в Нижнем Тагиле.

Пожар произошел на первом этаже муниципального жилого дома. Площадь возгорания составила около 1 квадратного метра. Пострадали вещи владельцев квартиры.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщила, что к месту происшествия были отправлены 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Однако гражданские смогли ликвидировать возгорание до прибытия пожарных. Устанавливаются причины пожара, передает «Вечерний Екатеринбург».

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