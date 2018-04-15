Житель Березовского купил квартиру с боевой гранатой на кухне

В Березовском мужчина на улице Пролетарской купил новую квартиру, в которой на кухне оказалась боевая граната Ф1. Новый владелец жилья тут же сообщил о находке в полицию. Приехавшие силовики незамедлительно эвакуировали жильцов дома.



Саперы Росгвардии увезли гранату на полигон для безопасного уничтожения.



Новый хозяин квартиры предполагает, что боеприпас принадлежал прежним жильцам.



Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что по данному факту проводится проверка на предмет того, как боевая граната оказалась в жилом доме. По итогам работы будут приняты меры, пишет «Наша газета».