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Новости Нижнего Тагила

Молодой врач сорвался со скалы и погиб во время мотослета под Красноуфимском

15 мая 2018, 11:05Добавить новость
происшествие,Свердловская область,смерть,врач,байкер,Барнаул,Красноуфимск

Врач из Барнаула сорвался со скалы и погиб. ЧП произошло во время мотослета под Красноуфимском. О случившемся написали в соцсетях родные погибшего.

В Свердловской области погиб молодой врач из Барнаула. Трагедия произошла во время мотослета под Красноуфимском. Байкер погиб, сорвавшись со скалы. Мужчина работал врачом. У него остались мать, брат и племянница. Друзья погибшего собирают деньги на похороны и для транспортировки тела в Барнаул.

Скольких людей вытащил с того света, скольких поставил на ноги. Спокойный, рассудительный, компанейский человек. Врач, путешественник, мотоциклист, -- говорят о погибшем.


Байкеры сообщают, что мужчина любил путешествовать на мотоцикле. На нем он объехал всю Россию, побывал за границей.

Подробности трагедии пока неизвестны. Следственный комитет уже начал проверку, пишет «Наша газета».

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