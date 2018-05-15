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Новости Нижнего Тагила

Охранник ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге избил и выставил на улицу инвалида с ДЦП

15 мая 2018, 12:55Добавить новость
Екатеринбург,травма,ТРЦ Алатырь,охранник,инвалид,ДЦП,избиение

В Екатеринбурге в ТРЦ «Алатырь» охранник вытащил на улицу инвалида. Парень получил телесные повреждения. Сотрудники «Алатыря» отрицают свою причастность к инциденту.

В Екатеринбурге парень-инвалид был избит охранником торгового центра. Об этом рассказала мама потерпевшего. Женщина поделилась, что ее сын немного отстает в развитии, у него ДЦП, но он полностью социально-адаптирован. Парень любит гаджеты и часто ходит в Media Markt в «Алатыре». Работники ТРЦ его знают. Однако в злополучный день, со слов парня, на него напал мужчина в форме охранника и с бейджем, он был агрессивен, схватил инвалида за ключицу, протащил по эскалатору и выкинул из торгового центра.

Вечером парень рассказал маме, что у него болит бок. Они посетили медучреждение, где у потерпевшего были зафиксированы телесные повреждения. Женщина написала заявление в полицию.

В «Алатыре» рассказали, что у них есть видеозапись инцидента, но они ее не могут предоставить, однако утверждают, что нападавший не является их сотрудником.

Позже нашелся свидетель, который обратился в редакцию Е1 и рассказал, что на инвалида напал мужчина в форме охранника. После того, как он вытащил потерпевшего на улицу, он отправился к другим охранникам и громко им об этом рассказывал.

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