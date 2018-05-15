Вставшие трамваи и сломанные щиты: ураганный ветер прошел по Нижнему Тагилу (ФОТО)

Вечером 15 мая в Нижнем Тагиле пронесся ураганный ветер. В различных районах города очевидцы сообщают о налетевшем сильном порыве ветра, который поднял с земли пыль и мусор.
Ветер налетел очень быстро. Ничего не было видно из-за пыльной бури, -- сообщает жительница центра Нижнего Тагила.
На ГГМ также были порывы сильного ветра с пылью.
Тучу сдуло на ГГМ, -- пишет автор фото.
Встали трамваи 12 маршрута в сторону Вагонки.
12 трамваи встали. Где-то впереди провод, говорят, слетел, -- сообщает тагильчанка.
Ветром оборвало трамвайные линии на ГГМ.
Также на привокзальной площади на оставке маршруток до Вагонки слетел рекламный щит.