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Новости Нижнего Тагила

Вставшие трамваи и сломанные щиты: ураганный ветер прошел по Нижнему Тагилу (ФОТО)

15 мая 2018, 20:30Добавить новость
Нижний Тагил,ураган,сильный ветер,пыль,очевидцы,трамвай,щит
Вечером 15 мая в Нижнем Тагиле пронесся ураганный ветер. В различных районах города очевидцы сообщают о налетевшем сильном порыве ветра, который поднял с земли пыль и мусор.

Ветер налетел очень быстро. Ничего не было видно из-за пыльной бури, -- сообщает жительница центра Нижнего Тагила.





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На ГГМ также были порывы сильного ветра с пылью.


Нижний Тагил,ураган,сильный ветер,пыль,очевидцы,трамвай,щит


Тучу сдуло на ГГМ, -- пишет автор фото.

Встали трамваи 12 маршрута в сторону Вагонки.


Нижний Тагил,ураган,сильный ветер,пыль,очевидцы,трамвай,щитНижний Тагил,ураган,сильный ветер,пыль,очевидцы,трамвай,щит


12 трамваи встали. Где-то впереди провод, говорят, слетел, -- сообщает тагильчанка.


Ветром оборвало трамвайные линии на ГГМ.


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Также на привокзальной площади на оставке маршруток до Вагонки слетел рекламный щит.


Нижний Тагил,ураган,сильный ветер,пыль,очевидцы,трамвай,щит


                          5 правил поведения при урагане

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Расписание движения трамваев

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