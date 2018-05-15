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Новости Нижнего Тагила

Житель Невьянска задержан за лжеминирование психбольницы в Екатеринбурге

15 мая 2018, 23:30Добавить новость
Екатеринбург,бомба,лжеминер,полицейские,психбольница,пациент,телефон
Сотрудники правоохранительных органов задержали 63-летнего жителя Невьянска за то, что тот вечером 12 мая позвонил в полицию и сообщил о бомбе в одной из психиатрических больниц Екатеринбурга. По предварительным данным, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в психиатрической больнице на Сибирском тракте должно произойти ЧП. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции и экстренных служб на территории медучреждения опасных предметов и веществ не нашли.

Позже была установлена личность звонившего. Им оказался неоднократно судимый пациент той же больницы. Мужчину задержали. Он во всем сознался и объяснил свой поступок тем, что не согласен 

с решением суда о принудительном лечении.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Е1.

 
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