Житель Невьянска задержан за лжеминирование психбольницы в Екатеринбурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали 63-летнего жителя Невьянска за то, что тот вечером 12 мая позвонил в полицию и сообщил о бомбе в одной из психиатрических больниц Екатеринбурга.

с решением суда о принудительном лечении.



Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Е1.