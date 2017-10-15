Четверо застрявших в карьере подростков были спасены тагильскими полицейскими (ФОТО)

Вечером 14 октября в дежурную часть полиции Нижнего Тагила поступил звонок от девочки-подростка. Она сообщила, что 4 её друга спустились в заброшенный карьер на улице Черных, но обратно вылезти не могут.



Прибывшие первыми на место сотрудники ППС лейтенант полиции Сергей Ламзин, старший сержант Денис Маштаков и младший сержант Дмитрий Нефедьев обнаружили в карьере 4 мальчиков. Один из них сильно отстал от товарищей, так как выбился из сил и не мог подниматься дальше. Полицейские спасли его первым, ещё один мальчик смог выбраться сам, двух других вытащили прибывшие спасатели. Медики не обнаружили у подростков повреждений или травм.



Свой поступок ребята объяснили любопытством, передаёт пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское». Подростки на учёте не состоят и ранее в поле зрения полиции не попадались. С ребятами и их законными представителями полицейские провели беседы, напомнив о соблюдении правил техники безопасности и ответственности в вопросах обучения и воспитания детей.

Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»