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Новости Нижнего Тагила

Четверо застрявших в карьере подростков были спасены тагильскими полицейскими (ФОТО)

15 октября 2017, 15:15Добавить новость
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Четыре подростка решили спуститься в заброшенный карьер, находящийся по улице Черных в Нижнем Тагиле. Спускаться вниз оказалось легче, чем выбраться обратно. Не рассчитав свои силы, ребята, в итоге, застряли на дне карьера.

Вечером 14 октября в дежурную часть полиции Нижнего Тагила поступил звонок от девочки-подростка. Она сообщила, что 4 её друга спустились в заброшенный карьер на улице Черных, но обратно вылезти не могут.

Прибывшие первыми на место сотрудники ППС лейтенант полиции Сергей Ламзин, старший сержант Денис Маштаков и младший сержант Дмитрий Нефедьев обнаружили в карьере 4 мальчиков. Один из них сильно отстал от товарищей, так как выбился из сил и не мог подниматься дальше. Полицейские спасли его первым, ещё один мальчик смог выбраться сам, двух других вытащили прибывшие спасатели. Медики не обнаружили у подростков повреждений или травм.

Свой поступок ребята объяснили любопытством, передаёт пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское». Подростки на учёте не состоят и ранее в поле зрения полиции не попадались. С ребятами и их законными представителями полицейские провели беседы, напомнив о соблюдении правил техники безопасности и ответственности в вопросах обучения и воспитания детей.


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Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
 
 
 
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