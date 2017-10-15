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Новости Нижнего Тагила

Женщина пропала под Алапаевском после поездки за клюквой

15 октября 2017, 17:20Добавить новость
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Под Алапаевском пропала женщина, которая вместе с гражданским мужем отправилась собирать клюкву. Позже мужчину нашли мёртвым.

21 сентября Ирина Ишалина, её гражданский муж и сосед по даче отправились собирать клюкву на станцию Хабарчиха под Алапаевском. 24 сентября сосед обнаружил исчезновение Ирины и её мужа. После неудачных попыток поиска мужчина вернулся в посёлок Коуровку, где сообщил об исчезновении семейной пары родственникам Ирины.

29 сентября поисковики обнаружили тело мужа Ирины. Его вещи были сняты и разбросаны вокруг. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от переохлаждения. Следов пропавшей женщины поисковики не обнаружили.

С момента поступления сообщения о пропаже людей территориальный отдел внутренних дел Алапаевска выделил автобус, который каждый день с личным составом отправлялся на поиски пропавших, -- сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.


Как сообщает E1.ru, поиски осложняются болотистой местностью. Кроме того в это время года в данной местности наблюдается большое количество медведей. Следователи предполагают, что зверь мог найти тело Ирины и спрятать его.

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