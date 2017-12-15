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Новости Нижнего Тагила

Младенец погиб в Нижнем Тагиле из-за повреждения спинного мозга при родах (ФОТО)

15 декабря 2017, 13:20Добавить новость
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Девушка из Верхней Салды родила долгожданную дочку в апреле 2017 года, но уже тогда врачи заявили, что у ребенка нет шансов выжить. Ребенок умер спустя полгода – в октябре. Сейчас причины его смерти выясняет следственный комитет.

Девушка рожала по направлению врачей Нижней Салды в перинатальном центре Нижнего Тагила. Как рассказала роженица, ее беременность проходила хорошо, без каких-либо осложнений. Роды были назначены на 30 марта.

Проблемы начались 6 апреля. Тогда кардиотография, сделанная в Нижней Салде, показала нарушение сердцебиения у плода. Роженицу направили в другую больницу. Повторное обследование показало вялые шевеления ребенка, а сердцебиение при этом нормализовалось. Медики пояснили, что младенец мог спать в этот момент.

Задержка сроков напугала девушку, и доктора направили пациентку в перинатальный центр Нижнего Тагила пересчитывать дату родов. Там пояснили, что все нормально. КТГ и УЗИ показывали, что с младенцем все в порядке. В итоге роды начали стимулировать таблетками, и 14 апреля у девушки начались схватки.

Они продолжались 30 часов, однако родить самостоятельно девушка не смогла. Было экстренно проведено кесарево сечение. Как оказалось позже, во время схваток у младенца неоднократно пропадало сердцебиение.

Девочка появилась на свет в критическом состоянии. Она была в коме, не дышала, не подавала мышечных рефлексов. Врачи поставили ей диагноз - асфиксия в родах. Полгода девочка пролежала в реанимации, перенесла 2 операции. Как рассказала молодая мать, новорожденной поставили множество диагнозов, в том числе разрыв спинного мозга.

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Девочка умерла 24 октября. Молодой семье при участии юриста удалось выяснить, что врачи перепутали дату родов – девушка родила на 43-й неделе, тогда как нормой является срок в 37–40 недель. В больнице поздно начали стимуляцию и поздно решили делать кесарево сечение. Судмедэкспертиза показала, что ребенок погиб из-за травмы спинного мозга, полученной при кесаревом сечении.


13 декабря следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту «Причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас продолжается расследование происшествия, пишет E1.ru.

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Фото: E1.ru

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