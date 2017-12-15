Прорыв трубы оставил без воды Черноисточинск

В поселке Черноисточинск 14 декабря 2017 года случился прорыв трубы водопровода. 14 декабря около 19 часов вечера на черноисточинском водоводе случилась авария. Без воды остались жители поселка Черноисточинск.
По информации Тагил-ТВ, на место аварии выехала ремонтная бригада. Специалисты «Водоканал-НТ» установили, что чугунная труба лопнула в двух местах. Для полного восстановления водоснабжения ремонтникам потребуется несколько дней.
Из-за аварии было снижено давление воды в кранах тагильских квартир на ГГМ и Вагонке, так как в эти районы поступает вода из черноисточинского пруда.