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Новости Нижнего Тагила

«Украденный» в Нижнем Тагиле телефон нашелся у хозяйки

15 декабря 2017, 12:20Добавить новость
кража,Нижний Тагил,полиция,уголовное дело,ложный донос,тагильчанка,телефон,страховка

Тагильчанка заявила о пропаже своего сотового телефона, но продолжала пользоваться якобы украденным гаджетом.

65-летняя тагильчанка в сентябре 2017 года написала заявление в полицию о пропаже своего дорогостоящего смартфона. Женщина сообщила следователям, что в день пропажи она передвигалась по городу на маршрутках с улицы Лебяжинская до остановки «Ключики», а телефон стоимостью в 21 тысячу рублей находился в ее рюкзаке.

По факту кражи следствие возбудило уголовное дело. Однако в ходе расследования выяснилось, что «пропавший» телефон находится у потерпевшей. Тагильчанка призналась в намеренном обмане. Мотивом ее поступка стало желание получить страховую выплату за смартфон.
 
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ - «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Наказание в этом случае назначается вплоть до реального лишения свободы.

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