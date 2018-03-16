Бывший вице-мэр Арамиля пойдет под суд за взятку в виде квартиры

Вице-мэру Арамиля Александру Мельникову, вымогавшему у застройщика квартиру в обмен на покровительство в строительных вопросах, грозит до 15 лет лишения свободы.

Александр Мельников курировал в Арамиле сферу регулирования земельных отношений и строительства. Застройщик Захар Ивачев построил в городе дом по программе расселения аварийного жилья, но мэрия отказалась выкупать квартиры, задолжав при этом Ивачеву 40 млн рублей.





Вместо этого Ивачеву предложили дать взятку, предлагая различные варианты, озвученная сумма составляла 2,3 млн рублей. 12 мая 2017 года вице-мэр Мельников получил от застройщика документы на квартиру стоимостью более 2 млн рублей в строящемся доме.





После передачи Мельникову ордера на квартиру застройщик обратился в полицию.





Обвинительное заключение в адрес бывшего вице-мэра уже утвердила Сысертская межрайонная прокуратура, пишет «JustMedia».