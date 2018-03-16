Отчим признался в убийстве своей 5-летней падчерицы в Сочи

13 марта в селе Бестужевка (Сочи) пропала девочка 5 лет. На следующий день полицейскими был задержан ее отчим. Мужчина признался, что убил ребенка, а тело спрятал.

В 2014 году семья убитой девочки приехала в Сочи из Ростовской области. В семье было четверо детей: 2 девочки и 2 мальчика.



По данным СК, 12 марта, пока мама находилась в роддоме, мужчина был с девочкой дома. С его слов, ребёнок стал капризничать, за это он несколько раз ударил её в грудную клетку и положил спать.





Утром, обнаружив девочку мертвой, он вынес в сумке её тело из дома и оставил на берегу реки, засыпав камнями.





Сказав соседям, что ребенок пропал, мужчина стал ее искать. Позднее он перестал выходить на связь.

Старшая сестра девочки училась в школе в Сочи. У социальных служб не возникало нареканий по условиям жизни детей, сообщает РТ на русском.