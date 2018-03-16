Перекрытия жилого дома обрушились в военном гарнизоне Елани (ФОТО)

В жилом доме Еланского военного городка бетонные плиты чердачного этажа обрушились на расположенную под ним квартиру. Людей в квартире на тот момент не было.

Жильцы всего подъезда этого дома эвакуированы в гостиницу, a местные жители говорят o том, что дома давно не ремонтировались.





В соседнем доме ситуация не лучше. Жили на 5-м этаже, полностью по всему периметру квартиры бежит крыша, даже если идет мелкий дождь. Все обои на полу, даже ремонт переделывать не стали, страшно только за проводку, — комментируют жители городка.

В военный городок уже прилетела жилищная комиссия из штаба ЦВО, a 30 марта ждут с визитом генерал-лейтенанта Александра Лапина, пишет URA.RU.



